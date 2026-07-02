وزير البترول يوجه باتخاذ إجراءات إدارية فورية بحق عاملين خالفا قواعد السلامة والصحة المهنية

تابع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، منظومة السلامة والصحة المهنية المطبقة داخل موقع العمل، واستمع إلى شرح من مسؤولي المشروع حول إجراءات الأمن الصناعي ومدى التزام العاملين بمهمات الوقاية الشخصية وقواعد العمل الآمن.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم أحد مشروعات شركة إنبي الجاري تنفيذها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الجولة الميدانية، لاحظ الوزير عدم التزام اثنين من العاملين بارتداء مهمات الوقاية الشخصية المقررة، بالمخالفة الصريحة لقواعد السلامة والصحة المهنية المعمول بها، وعلى الفور وجّه باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقهما، مؤكدًا أن سلامة العاملين تمثل أولوية مطلقة لا تقبل التهاون أو الاستثناء.

وشدد الوزير على أن الالتزام الكامل بإجراءات السلامة مسؤولية مهنية وأخلاقية تستهدف حماية الأرواح في المقام الأول وضمان استمرارية العمل بكفاءة وأمان، مؤكدًا أن أي مخالفة لقواعد السلامة سيتم التعامل معها بحسم حفاظًا على العاملين ومواقع الإنتاج.

وأكد المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى سياسة واضحة تقوم على التطبيق الصارم لمعايير السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل داخل مصر وخارجها، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الكفاءة التشغيلية واستدامة الأداء، وأن العنصر البشري سيظل في مقدمة أولويات قطاع البترول.