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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

صعدت أسعار مواد البناء في مصر، أمس الثلاثاء، وخلال السطور يقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026: 

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري في مصر بقيمة 840 جنيها ليسجل 38696 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40 ألف جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

أسعار الحديد اليوم:

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 40 ألف جنيها للطن بزيادة نحو 619 جنيها.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر  حديد العتال لنحو  39500 جنيه للطن

بلغ سعر  حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم 

سجل متوسط أسعار الأسمنت الرمادي في مصر نحو 4183 جنيه للطن بزيادة 61 جنيها مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.


سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 6400 جنيه.

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5450 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5890 جنيها.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي اليوم

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4120 جنيها.

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3400 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3774 جنيها.

سعر طن أسمنت مخلوط اليوم

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3500 جنيه.

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت المخلوط عادي نحو 2800 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3053 جنيها.

أسعار الجبس اليوم الأربعاء

سجل أعلى سعر لطن الجبس نحو 2300 جنيه.

بلغ أدنى سعر لطن الجبس نحو 1600 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الجبس نحو 2035 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء أسعار الحديد محليا أسعار الأسمنت أسعار الجبس اليوم

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