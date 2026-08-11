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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11 أغسطس.. بكم الطن؟

أسعار الحديد
أسعار الحديد
علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم،تباينا، في حركة التغيرات اليومية بين ارتفاع وهبوط طفيف في الأسواق المحلية. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والإسمنت اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة بمجلس الوزراء.

 أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026

سجلت أسعار الحديد اليوم ارتفاعا طفيفاً مدعوما بحركة العرض والطلب وتكاليف الإنتاج:

بلغ سعر الحديد الاستثماري اليوم  نحو 38,253.33 جنيه للطن الواحد بزيادة 94.52 جنيه.

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو  39,877.78 جنيه للطن بارتفاع 452.71 جنيه بنسبة 1.15%.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 

وشهد الأسمنت تحركات طفيفة نحو الانخفاض إذ سحل سعر الأسمنت الرمادي (طن) نحو 4,074.36 جنيه بتراجع بقيمة 56.75 جنيه بنسبة (1.37%).

عوامل مؤثرة  على سوق الحديد والأسمنت في مصر

تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري بعدة عوامل اقتصادية أبرزها:

تكلفة الطاقة والوقود: باعتبار صناعة الحديد والأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فإن أي تغير في أسعار الطاقة يؤثر مباشرة على سعر الطن النهائي.

سعر صرف العملات الأجنبية: يؤثر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج مثل البيلت.

حجم الطلب في السوق العقاري: تتأثر الأسعار صعوداً وهبوطاً بحجم المشروعات القومية.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد الحديد الاستثماري تكلفة الطاقة العملات الأجنبية

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