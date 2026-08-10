تباين عالمي وارتفاع محلي .. أسعار الحديد اليوم الإثنين

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، بينما ارتفعت بشكل طفيف في السوق المحلي.

ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026.

أسعار الحديد عالميا اليوم

شهدت أسعار الحديد والمواد الخام تحركات سعرية متفاوتة مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، وفقًا للبيانات المعلنة من أسواق الصلب العالمية.

أسعار خردة الحديد

بلغ سعر خردة الحديد HS1&2 (مخلوط 80:20) في تركيا، منشأ الولايات المتحدة CFR نحو 375 دولارًا للطن، بانخفاض دولار واحد مقارنة بالأسبوع السابق.

واستقر سعر خام الحديد 62% أستراليا CFR عند 96 دولارًا للطن دون تغيير أسبوعي.

أسعار البيلت

استقر سعر البيلت الروسي FOB عند 470–475 دولارًا للطن.

وسجل البيلت الصيني FOB 450–455 دولارًا للطن، بانخفاض قدره 5 دولارات للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي المقابل، ارتفع سعر البيلت التركي، منشأ دول رابطة الدول المستقلة (CIS) CFR، إلى 500–505 دولارات للطن، بزيادة بلغت 13 دولارًا للطن.

أسعار حديد التسليح

أما حديد التسليح التركي FOB، فقد سجل 575–585 دولارًا للطن، مرتفعًا بنحو 5 دولارات للطن على أساس أسبوعي.

استقر سعر حديد التسليح FOB من دول رابطة الدول المستقلة عند 550–560 دولارًا للطن.

وفي قطاع لفائف الأسلاك، تراوح السعر في تركيا FOB بين 580 و585 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 3 دولارات للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

كما استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن في روسيا FOB عند 510–520 دولارًا للطن، في حين استقر سعر لفائف الصلب المسطح البارد 1 مم في الصين FOB عند 530–550 دولارًا للطن وفقًا لآخر تحديث في الأول من أغسطس 2026.

وتعكس حركة الأسعار خلال الأسبوع استمرار التباين في اتجاهات أسواق المواد الخام والمنتجات النهائية، مع استقرار خام الحديد والبيلت الروسي، مقابل ارتفاع أسعار البيلت التركي وحديد التسليح ولفائف الأسلاك، في حين سجل البيلت الصيني تراجعًا محدودًا.

أسعار الحديد محليا اليوم الإثنين:

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري في مصر بقيمة 131 ليسجل 38181 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 39852 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال لنحو 39500 جنيه للطن

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.