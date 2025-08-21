وائل كفوري لجمهوره بعد قدوم مولودته: من قلب قلبي شكرا على محبتكم

وجه المطرب اللبناني وائل كفوري رسالة شكر لكل من هنأه بمولودته الجديدة، الذي رزق بها منذ أيام قليلة.

وكتب “كفوري” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”: “لكلّ من كَتَب كلمة، بَعت وردة، تَرَك تعليق أو عبَّر عن مشاعره بصمت، وشاركْني فرحتي، من قلب قلبي بشكركن على محبّتكن وعقبال اللي عايزين”.

وكان استقبل وائل كفوري وزوجته شانا لمولودتهما الأولى، التي وُلدت في السادس عشر من أغسطس الماضي، وقد اختارا لها اسم "كلوفي" الذي يعني الفتاة الفاتنة وفقا لتقارير إعلامية في لبنان.