خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
بالصور

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
ايمن محمد

أصدر الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء حركة تغيرات محلية محدودة  لرؤساء المدن شملت كلا من مبروك الغمريني  رئيسا لمدينة سانت كاترين واللواء نادر علام رئيسا لمدينة شرم الشيخ كما شهدت مدينة شرم الشيخ افتتاح نموذج مقبرة اثرية

أقام متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، احتفالية كبرى لافتتاح نموذج مقبرة أثرية متكاملة صممها الأطفال بأيديهم خلال فعاليات البرنامج الصيفي التفاعلي لعام 2025، والذي استمر على مدار شهرين كاملين بمشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم.

وانطلقت الاحتفالية بعرض فيلم توثيقي استعرض أبرز لحظات البرنامج الصيفي، وما شهده من ورش عملية عكست تفاعل الأطفال الكبير مع الأنشطة، وما اكتسبوه من معارف فنية وتاريخية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن فعاليات البرنامج الصيفي تضمن 17 ورشة تعليمية وفنية متنوعة، استطاع الأطفال المشاركين تصميم نموذج مقبرة أثرية متكاملة بأيديهم، وهذه المقبرة تحاكي مقابر المصري القديم بكل تفاصيلها، وحرص كافة الأطفال على المشاركة في احتفالية افتتاحها. 

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، إن نموذج المقبرة يؤكد على موهبة الطفل المصري في المحاكاة، ونجاح ورش العمل في تحويل المشاركون الصغار إلى فناني مصر القديمة، كونهم نجحوا في رسم مناظر الحياة اليومية والطقوس الجنائزية على جدران المقبرة، وصنعوا التمائم السحرية.

وأكد أن الورش العملية أتاحت الفرصة للأطفال لتعلم مبادئ التحنيط عبر تجربة مبسطة على نموذج مومياء صغيرة، وقاموا بتجهيزها للدفن داخل تابوت خاص، إضافة إلى صنع نماذج من الأواني الكانوبية، والمراكب النيلية ومراكب العالم الآخر، وأوراق البردي المزينة بالكتابات الهيروغليفية، وتحنيط رمزي لدمى القطط التي عكست مكانة الحيوان في العقائد الدينية المصرية القديمة.

وأشار إلى أن هذا الجهد الجماعي المبدع وفر للمتحف نموذج مقبرة كاملة الأركان من عمل الأطفال، تتضمن "جدران مزخرفة، مومياء وتابوت، أثاث جنائزي، تمائم، أوانٍ كانوبية، برديات، ومراكب"، في مشهد يجسد التلاقي بين التعليم والمتعة والإبداع الفني.

ولفت إلى أنه جرى تكريم الأطفال المشاركين في ختام الحفل، وتسليمهم جوائز تقديرية عبارة عن مفكرة  تم صناعتها يدويًا من مواد صديقة للبيئة بأيدي فريق عمل المتحف، وسط أجواء من البهجة، تأكيدًا على دور متحف شرم الشيخ كمؤسسة ثقافية وتعليمية رائدة، لا تحفظ التراث فقط بل تعيد إحيائه في قلوب وعقول الأجيال الناشئة.

كما أقام فرع ثقافة جنوب سيناء احتفالية كبرى ببيت ثقافة أبوزنيمة، ضمن فعاليات مؤتمر اليوم الواحد، احتفالًا باليوم العالمي للشباب، وذلك في سياق أجندة انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ووزارة الثقافة المقدمة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف.

وتضمنت الاحتفالية مؤتمرًا جماهيريًا بعنوان "اليوم العالمي لدور الشباب"، تناول أهمية الاحتفاء بيوم الشباب، وتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب، والاحتفاء بإمكانياتهم في المجالات المختلفة كونهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، إن المؤتمر تناول عدة محاور من بينها دور الأسرة في دعم الشباب للنهوض بمستقبل الوطن، والاعداد الجيد للنشئ للاستفادة من قدراتهم، والتأكيد على دورهم الضروري في تقدم الوطن، وضرورة فتح باب الحوار مع الشباب والاهتمام بمتطلباتهم وتبني افكارهم.

وأوضحت مدير الفرع في تصريح اليوم، أنه جرى تنظيم عدة فعاليات أخرى بقصور الثقافة على مستوى مدن المحافظة، تضمنت عدد من الورش الفنية المتنوعة للشباب، ومحاضرات وندوات توعوية وتثقيفية، مثل "كيف تصبح قائدًا، الصحة العقلية، التطوير المهني، والتنمية المستدامة".

وأشارت إلى أن قصور الثقافة لم تغفل توعية النشء بالحفاظ على البيئة، من خلال تنظيم محاضرات  توعوية بعنوان "التلوث وأثره على البيئة"، تناولت اضرار ومخاطر التلوث، وكل ما يؤثر بالسلب علي البيئة المحيطة، وأنواع التلوث المتعددة "التلوث السمعي، التلوث الاشعاعي، التلوث المائي، التلوث التربة".

وتابعت : إضافة إلى تنظيم المسابقات في المعلومات العامة، بطرح عددًا من الأسئلة على المشاركين والإجابة عليها، بهدف بث روح المشاركة، وتزويد النشء بالمعلومات في المجالات المختلفة، بجانب تنظيم ورش لاكتشاف وتنمية المواهب في الرسم، وإنتاج رسومات فنية متنوعة مستوحاة من الطبيعة، مشيرة إلى أن هذه الورش تلعب دور هام في تنمية المواهب في سيناء.

