الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

حذرت منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة تسبب الوفاة، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين، خاصة على الأطفال.

وفي هذا السياق، نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، صحة هذه المزاعم، مؤكدًا أن هذه المنتجات تخضع لرقابة دقيقة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفق المعايير الوطنية والدولية.

وأوضح أن الشعرية سريعة التحضير آمنة للاستهلاك العام إذا استُخدمت باعتدال، لكنها لا تُعد خيارًا صحيًا بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم والدهون بها، ونقص عناصر غذائية أساسية، ناصحًا بتجنبها للأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: