مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

كشفت تحقيقات نيابة الدخيلة بالإسكندرية مفاجأة مدوية في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي غربي المحافظة.

نجل شقيقة أحمد شيبة.. المتهم الأول

ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهم الأول في القضية “نجل شقيقة المطرب”، والمتهمة الثانية وتدعي شقيقة المتهم الأول من الأم.

ووفقًا للتحقيقات فإن المتهم الأول كان يخطط لسرقة خاله المطرب أحمد شيبة منذ شهر، وكان ذلك داخل شقة شقيقته المتهمة الثانية التى أخفى المسروقات لديها بعد الانتهاء من سرقة شقة المطرب بعد علمه بعدم تواجده في الإسكندرية وتواجده في الساحل الشمالى.

تحقيقات موسعة

تباشر نيابة الدخيلة في الإسكندرية، بإشراف المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش بالعجمي، والتي أسفرت عن ضبط المتهمين واسترداد جزء من المسروقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بسرقة شقة الفنان أحمد شيبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وبدأت عمليات البحث والتحري.

مسروقات شقة أحمد شيبة

وتمكنت فرق المباحث من كشف ملابسات الحادث، حيث ألقت القبض على 3 متهمين تورطوا في ارتكاب السرقة، وتبين استيلاؤهم على مبالغ مالية متنوعة بلغت نحو 800 ألف جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، و825 درهما إماراتيا، وألف ليرة لبنانية، و145 دينارا تونسيا، و100 يورو، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية.