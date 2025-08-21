القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر فيديوهات مخلة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي البلوجر نورهان حفظي لاتهامها بإهانة القيم الأسرية ونشر محتوى مخالف التعاليم والقيم الأسرية.

وتلقت وزارة الداخلية العديد من البلاغات ضد عدد كبير من البلوجر لاتهامهم بنشر محتوى خادش ومخالف على منصة نيك توك وعدد من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت ضبط إحدى الراقصات لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

ضبط الراقصة دوسة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بنطاق محافظة كفر الشيخ، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى فى الدعارة ونشر الفجور .

حبس الراقصة بديعة

كما قرّرت جهات التحقيق المختصة، حبس بديعة الشهيرة ببدعدع وحش الكون بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطى وإدمانها للسكر ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

اعترافت الراقصة بديعة

اعترفت بديعة الشهيرة ببدعدع وحش الكون بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى وإدمانها للسكر ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.