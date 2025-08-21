قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
إقالة مسؤول أمريكي رفيع بسبب خلافات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه
سيارة كل 15 عامًا.. متحدث الوزراء يكشف أسباب تعديل قانون "ذوي الهمم"
دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. ردده بعد صلاة الفجر
أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس
جريمة صدمت المصريين.. تنفيذ حكم الإعدام شنقًا ضد سف.اح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور
نتنياهو يسرّع خطط احتلال غزة وسط تحذيرات دولية وتصاعد مخاوف إنسانية
لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج
السلطات الليبية تلقي القبض على مواطن ليبي بتهمة ترويع عامل مصري باستخدام أسد
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
أخبار العالم

إقالة مسؤول أمريكي رفيع بسبب خلافات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الخارجية الأمريكية أقدمت على إقالة كبير مسؤوليها الإعلاميين المختص بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك عقب خلافات حادة حول صياغة بيانات رسمية تتعلق بسياسات واشنطن في المنطقة خلال مرحلة ما بعد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، فقد جاءت الإقالة عقب رفض قيادة الوزارة تضمين عبارة في مسودة بيان رسمي نصّت على: "نحن لا ندعم التهجير القسري في غزة"، إذ اعتبرت القيادة أن الصياغة غير ملائمة ووجهت بحذفها. وهو ما أثار اعتراضات داخلية انتهت بقرار الاستغناء عن المسؤول.

وقال المسؤول المُقال للصحيفة إن ما جرى يثير علامات استفهام حول الموقف الحقيقي للإدارة الأمريكية من احتمال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إبعاده جاء نتيجة تمسكه بصياغات أكثر وضوحًا تجاه قضايا إنسانية أساسية.

كما نقلت الصحيفة أن خلافًا آخر نشب بعد اغتيال الصحفي في قناة الجزيرة، أنس الشريف، على يد القوات الإسرائيلية. فقد أوصى المسؤول بإضافة عبارة تعبر عن الأسف لمقتل الصحفيين وتقديم التعازي لعائلاتهم، غير أن الوزارة رفضت إدراج ذلك في البيان الرسمي، وفق ما أظهرته رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها الصحيفة.

أبعاد داخلية وصورة خارجية

تسلط هذه الخلافات الضوء على الانقسامات داخل وزارة الخارجية الأمريكية بشأن كيفية الموازنة بين الاعتبارات السياسية والتحفظات الدبلوماسية من جهة، والبعد الإنساني وحرية التعبير من جهة أخرى. 

ويبدو أن هذه التوترات تعكس تباينًا في الرؤى بين المسؤولين المهنيين وبعض صناع القرار السياسي، وفقا للصحيفة الأمريكية

جدل حول مصداقية الخطاب الأمريكي

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تضعف من مصداقية الموقف الأمريكي، خاصة مع تكرار الانتقادات الدولية لواشنطن بأنها تتبنى معايير مزدوجة عند التعامل مع ملف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مقارنة بملفات أخرى حول العالم.

كما قد تؤدي هذه الخلافات إلى تعقيد العلاقة بين الخارجية الأمريكية والمؤسسات الإعلامية الدولية، في ظل شعور متزايد بأن الوزارة تتجنب الاعتراف بشكل واضح بانتهاكات تمس الصحفيين والعاملين في الميدان. وهو ما قد يفتح بابًا لمزيد من الانتقادات بشأن شفافية الموقف الأمريكي إزاء الصراع.

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

Pixel 10 Pro XL

جوجل تكشف عن Pixel 10 Pro وPro XL بمعالج Tensor G5 وإمكانات جديدة

مايكروسوفت تعالج فوضى الوضع الداكن في ويندوز 11

مايكروسوفت تعالج فوضى الوضع الداكن في ويندوز 11

Pixel Buds 2a

جوجل تضيف ميزات Gemini الذكية لسماعات Pixel Buds 2a الجديدة

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

