قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي
القسم الخارجي

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره التركماني رشيد ميريدوف في العاصمة واشنطن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الوزير روبيو أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة العمل مع تركمانستان لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب دعم جهود التكامل الإقليمي عبر منصة (C5+1)، التي تضم الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى الخمس، باعتبارها إطارًا لتعزيز الحوار والشراكة في قضايا التنمية والأمن.

كما أعرب الوزير الأمريكي عن تقديره لمساهمة تركمانستان في تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين الذين تمكنوا من مغادرة إيران خلال التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، مشيدًا بالدور الإنساني الذي قامت به عشق آباد في هذا السياق.

ويأتي اللقاء في وقت تشهد فيه منطقة آسيا الوسطى اهتمامًا متزايدًا من واشنطن، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية، خصوصًا مع تصاعد التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة، ما يجعل التعاون مع دول مثل تركمانستان ركيزة أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة.

كما بحث الوزيران أهمية تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، والطاقة، بما يسهم في خلق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا لدول المنطقة، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة لشعوبها.

ويُتوقع أن يشكل هذا اللقاء خطوة إضافية في مسار تعزيز العلاقات بين واشنطن وعشق آباد، خصوصًا في ظل تطلع الجانبين إلى بناء شراكة أعمق تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يتماشى مع المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي رشيد ميريدوف واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية روبيو إسرائيل وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

ترشيحاتنا

المحافظ

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

مكملات غذائية

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

هنادي مهنا

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

بالصور

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد