لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بصور جديدة عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة لافتة.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية فستانًا قصيرًا باللونين الأبيض والأسود، وجاء الفستان بتصميم عصري مع جيب باللون الأحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هنا الزاهد في المكياج على الألوان الناعمة التي أبرزت جمال عيونها، مع اختيار أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء الذي أظهر جمال أنوثتها.

كما اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صورة الفنانة هنا الزاهد