إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت هاجر أحمد مرتدية جيب باللون الأسود، ونسقت معها توب باللون نفسه ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هاجر أحمد في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي أبرزت جمال عيونها، مع اختيار أحمر شفاه باللون البيج الناعم الذي أظهر جمال أنوثتها.

كما اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هاجر أحمد.