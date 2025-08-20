قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
ديني

أمين الفتوى: التدين «الكمي» والتطرف الناعم أخطر أدوات هدم المجتمعات

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
محمد صبري عبد الرحيم

حذر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة ما وصفه بـ"التطرف الناعم" الذي يتسلل داخل المجتمعات ويمثل أحد أخطر أدوات هدمها من الداخل، مشيرًا إلى أن ظاهرة التطرف ليست جديدة، وأن الخوارج الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم النموذج الأكمل للمتطرفين والإرهابيين.

الفكر المتطرف

وأوضح في تصريح له، أن انتشار الفكر المتطرف في العصر الحديث لا يرتبط فقط بضعف دور المؤسسات الدينية، بل هناك عامل شديد الأهمية يتمثل في "تمويل التدين الكمي" أو ما سماه "تمويل التطرف"، حيث تُستغل الأموال لدعم جماعات وأفكار تعمل على تفتيت المجتمعات من الداخل، حتى وإن تحالفت مع المحتل أو المستعمر لتحقيق مصالحها والوصول إلى السلطة.

المرجعية الدينية

وبيّن أن التطرف يظهر في صورتين أساسيتين؛ الأولى تقوم على نزع المرجعية الدينية والاكتفاء بادعاء التقوى لإضفاء شرعية على الفكر المتشدد، فيتحول الخطاب إلى لغة استعلاء بدعوى "التقوى"، بينما الثانية تدعو إلى إلغاء المرجعية العلمية بحجة أن "الدين لا يعرف الكهنوت"، وهو ما يفتح الباب أمام فوضى الآراء والشعبوية الدينية التي تفتن الناس وتضعف الوعي.

أهل الذكر

وأضاف الورداني أن غياب "أهل الذكر" والمرجعية الراسخة منح التطرف مساحة واسعة للانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، مما جعله أكثر نعومة في الشكل وأشد خطورة في الجوهر. مؤكدًا أن الهدف الحقيقي لهذه التيارات ليس إقامة الدين وإنما الوصول إلى السلطة، حتى وإن كان الثمن هو هدم الدين ذاته أو التحالف مع أعداء الأمة.

عمرو الورداني الدكتور عمرو الورداني التطرف الناعم الفكر المتطرف تمويل التدين الكمي المرجعية الدينية

