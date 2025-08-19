حكم اعتداء الابن على والده؟ أمين الفتوى يوضح رأي الشرع

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة من عزبة البرج بمحافظة دمياط، حول حكم تدخل الأبناء في مشاجرات الوالدين، خاصة إذا دفع الابن والده أو رفع صوته عليه دفاعًا عن أمه.

وأكد الشيخ عويضة، خلال تصريح، أن هذا الفعل لا يجوز شرعًا، بل يعد عقوقًا للوالد وهو من كبائر الذنوب، قائلاً: «حين يزق الابن أباه أو يرفع صوته عليه تحت دعوى الدفاع عن أمه، فإنه بذلك يقع في العقوق ويدخل في كبيرة من الكبائر».

وأوضح أن بعض الأمهات قد يقعن في خطأ جسيم عندما يتعمدن إشراك الأبناء في الخلافات الزوجية، بل قد يفرحن إذا رأين أبناءهن يتطاولون على الأب، معتبرين ذلك نصرة لهن، وهو سلوك غير مقبول شرعًا ولا تربويًا، لأنه يزرع العقوق في نفوس الأبناء.

وأضاف أمين الفتوى أن الواجب على الأبناء في مثل هذه المواقف أن يكونوا مصلحين بحكمة وهدوء، فيسعوا لتهدئة الأجواء، دون أن يقعوا في إرضاء أحد الوالدين على حساب الآخر، ودون أن يسيئوا لأحدهما.

كما شدّد على أن من الحكمة أن يُبقي الأبوان خلافاتهما بعيدًا عن أعين الأبناء، حتى لا يتأثروا نفسيًا، قائلًا: «لماذا نُدخل أبناءنا في خلافاتنا؟ إنهم يتألمون حين يرون والدهم ووالدتهم في مشاجرات، ويُدفعون للتدخل في صورة غير لائقة».

وأكد الشيخ عويضة عثمان، على أن الأبناء مأمورون ببر الوالدين جميعًا، وأن تدخلهم في الخلافات يجب أن يكون بالكلمة الطيبة والسعي للإصلاح، لا بالعقوق ولا بالاعتداء.