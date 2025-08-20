قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة لـ 50 طالبة بالإعدادية بدمياط في المعهد الفني للتمريض بمستشفى الأزهر
مثولها للتحقيق.. وصول بدرية طلبة إلى مقر نقابة المهن التمثيلية
إعلام إسرائيلي: حدث خان يونس يكشف فشلا استخباراتيا خطيرا قبيل دخول غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على جنوب لبنان
الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة
الداخلية تكشف ملابسات واقعة إضرام النيران في سيارتين بدمياط
كيف نجح رجال المباحث بالإسكندرية في استعادة مسروقات شقة أحمد شيبة؟
الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس
وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح
وحشتوني..عزيز مرقة يروج لحفلته في مصر بـ ساقية الصاوي
مؤسسة بحثية متكاملة لإنتاج المعرفة.. وائل عقل يكشف سر تميز بيئة العمل في مدينة زويل |فيديو
غير صحيح.. هشام ماجد يكشف حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الفتوى: الوعي الديني حق وواجب على الجميع وليس رفاهية للنخبة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوعي الديني يمثل "صناعة ثقيلة" يجب على المجتمع الاهتمام بها، لأنها طوق النجاة في زمن السيولة الفكرية التي نعيشها، موضحًا أن بعض الأشخاص استخدموا الدين كلغة صراع وكراهية نتيجة غياب الوعي الحقيقي.

الوعي الديني

وأضاف في تصريح له، أن هناك من يظن أن الوعي الديني مجرد رفاهية للنخبة، بينما هو في حقيقته حق وواجب على الجميع، مستشهدًا بقوله تعالى: "فاعلم أنه لا إله إلا الله"، ومؤكدًا أن الإمام البخاري بَوَّب في صحيحه: "باب العلم قبل القول والعمل"، لافتًا إلى أن العلماء وضعوا القاعدة الذهبية: الوعي قبل السعي.

أسلوب حياة

وأوضح الورداني أن الوعي ليس مجرد امتلاك معلومات، بل هو القدرة على تحويل هذه المعرفة إلى أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن القرآن والسنة جاءا لبناء الإنسان وحمايته من الأفكار المضللة، وأن الوعي هو الأداة الأساسية لتحقيق مقاصد الدين في العبادات والمعاملات.

وأكد أن المعرفة الدينية المضيئة هدفها أن تُعاش وتتحول إلى سلوك يحرر الإنسان من أسر الجهل والتشتت، وليس أن تكون سيفًا مسلطًا على الناس.
 

عمرو الورداني الوعي الديني طوق النجاة السيولة الفكرية أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

جانب من توقيع البروتوكول

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ أسوان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون

الحرب على غزة

الرقب: رفض إسرائيل للهدنة يعني استمرار الحرب وتنفيذ مخطط تهجير مليوني فلسطيني إلى رفح

صورة أرشيفية

وفرة الدولار تدق الأبواب| هل نشهد قريباً هبوطاً إلى مستوى 40 جنيهاً؟.. خبير يجيب

بالصور

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد