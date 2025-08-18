ما حكم تجديد النية في الوضوء والغسل؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم تجديد النية للوضوء، إذا ما دخلت السيدة الحمام دون نية الطهارة ثم تذكرت دخول وقت الصلاة فتوضأت مباشرة، فهل تُقبل صلاتها؟.

أمين الإفتاء: النية للوضوء تكفي أن تكون عند بدء استعمال الماء

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن النية ليست شرطًا يُشترط قبل دخول مكان الوضوء، بل يكفي أن تكون عند بدء استعمال الماء.

وأضاف أمين الإفتاء أن جمهور الفقهاء يرون أن النية تكون أثناء فعل الوضوء، فإذا نوى المتوضئ عند بدء استعمال الماء أن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، صح وضوؤه.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى وجود مذهب فقهي معتبر يرى أنه لا يشترط حتى النية في الغسل أو الوضوء إذا كان الغرض هو الطهارة بالماء، إذ إن الأفعال وحدها تدل على القصد، لكن الفتوى تمضي مع رأي الجمهور بضرورة اقتران النية عند بدء الوضوء، وليس قبل دخول الحمام.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الصلاة في الحالة المذكورة صحيحة ولا حرج فيها، مادامت النية توافرت مع بدء الوضوء.