شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

أعلنت شرطة دبي عن إحباط واحدة من أخطر محاولات السرقة، بعد أن تمكنت عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص من الاستيلاء على ماسة وردية نادرة تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار.



وأوضحت الشرطة أن العصابة وضعت خطة دقيقة استمرت عامًا كاملًا، نجحت من خلالها في إقناع التاجر بعرض الماسة داخل فيلا خاصة، قبل أن تستولي عليها.

وأشارت إلى أن أفراد العصابة حاولوا تهريبها بطريقة مبتكرة عبر إخفائها داخل ثلاجة صغيرة، إلا أن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مكنت من ضبط الجناة خلال 8 ساعات فقط واستعادة الماسة بالكامل.



