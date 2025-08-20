قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤولون إسرائيليون: حماس كثفت من جرأتها في الهجمات.. ومحاولة أسر الجنود زادت
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات من الساعة 12 مساء يوم الجمعة 22 أغسطس 2025 وحتى الساعة 6 صباح السبت 23 أغسطس 2025، بسبب أعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أن قطع المياه يأتي فى إطار أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم والمتعارض مع أعمال مترو (الطالبية، مدكور، المطبعة)، الجهة الشمالية لأعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات

وأكملت المحافظة: ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بربط الخط الجديد قطر 300 مم على خطى قائمين قطر 300 مم و 200 مم من الاتجاهين بمحطة مدكور، وهو ما يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات.

المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل

كما أفادت بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة).

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125، وعودة ضخ المياه فور إنتهاء الأعمال.

فيما أهابت المحافظة بالمواطنين ومسؤولي المؤسسات الخاصة والحكومية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

