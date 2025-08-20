انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات من الساعة 12 مساء يوم الجمعة 22 أغسطس 2025 وحتى الساعة 6 صباح السبت 23 أغسطس 2025، بسبب أعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أن قطع المياه يأتي فى إطار أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم والمتعارض مع أعمال مترو (الطالبية، مدكور، المطبعة)، الجهة الشمالية لأعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات

وأكملت المحافظة: ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بربط الخط الجديد قطر 300 مم على خطى قائمين قطر 300 مم و 200 مم من الاتجاهين بمحطة مدكور، وهو ما يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات.

المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل

كما أفادت بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة).

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125، وعودة ضخ المياه فور إنتهاء الأعمال.

فيما أهابت المحافظة بالمواطنين ومسؤولي المؤسسات الخاصة والحكومية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.