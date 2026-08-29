محافظ جنوب سيناء : استمرار اللقاءات مع المواطنين لتحسين مستوى الخدمات

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال، حرصَهُ على استمرار اللقاءات المباشرة مع المواطنين وأصحاب الأنشطة بمختلف مدن المحافظة؛ باعتبارها إحدى أهم قنوات التعرف على احتياجات المواطنين، ومتابعة الملفات والقضايا التي تمس حياتهم اليومية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مع عدد من المواطنين وأصحاب الأنشطة السياحية والأنشطة المختلفة بمدينة دهب، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وتعزيز قنوات الحوار مع مختلف أطياف المجتمع.

واستمع محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاءات، إلى مطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن عدد من الموضوعات والملفات الخدمية والتنموية، إلى جانب الاستماع إلى آراء أصحاب الأنشطة السياحية ومختلف الأنشطة بالمدينة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم، بما يسهم في دعم الحركة السياحية والاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.