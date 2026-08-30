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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد.. تراجع الأبيض والبلدي وتفاوت أسعار الأجزاء

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها انخفاضًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 30 أغسطس 2026، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء في المزارع والأسواق والمحال التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 73 جنيهًا، بتراجع جنيهين عن السعر السابق، فيما تراوحت الأسعار داخل المحال التجارية بين 63 و120 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة ومكان البيع.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 118 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن السعر السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 92 و150 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

بلغ السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 61 جنيهًا، بارتفاع جنيهين مقارنة بالسعر السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 و91 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدجاج الطازجة

جاءت أسعار عدد من أجزاء الدجاج الطازجة على النحو التالي:

  • سجل كيلو صدور الدجاج البانيه نحو 250 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور الدجاج بالعظام نحو 205 جنيهات.
  • سجل كيلو دبابيس الدجاج نحو 184 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك الدجاج المخلية نحو 250 جنيهًا.
  • سجل كيلو أوراك الدجاج المتبلة نحو 165 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو فراخ الشيش المتبلة نحو 340 جنيهًا.
  • سجل كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.
أسعار الفراخ اليوم

سعر الدجاجة الكاملة

بلغ سعر الدجاجة الكاملة وزن 1.5 كيلو نحو 318 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفرخة الكاملة التي يتراوح وزنها بين 1100 و1200 جرام من 205 إلى 265 جنيهًا.

وسجل سعر الدجاجة الكاملة التي يتراوح وزنها بين 1200 و1300 جرام نحو 288 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو صدور الدجاج بالعظم نحو 200 جنيه، وسجل سعر الدجاج البلدي الكامل الطازج نحو 300 جنيه.

وتختلف أسعار الدواجن ومنتجاتها من منطقة إلى أخرى، وفقًا لوزن الدجاجة ومكان البيع وتكاليف التداول والذبح، لذلك يظل السعر النهائي للمستهلك مرتبطًا بالسوق المحلية وقت الشراء.

أسعار الفراخ اليوم

وتواصل أسعار الدواجن تحركاتها اليومية بين الارتفاع والانخفاض وفقًا لمستويات المعروض والطلب وتغيرات أسعار المزارع والأسواق، فيما يترقب المستهلكون تطورات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار تفاوت الأسعار بين المناطق والمحال التجارية.

أسعار الدواجن الفراخ الأبيض والبلدي كيلو الفراخ البيضاء الفراخ البلدي

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