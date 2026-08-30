بمشاركة الأزهر الشريف.. أسوان تشهد فعاليات اليوم العالمى لسرد القرآن الكريم كاملاً وختمه..صور

شهدت مراكز ومدن محافظة أسوان فعاليات اليوم العالمى لسرد القرآن الكريم كاملاً وختمه ، بمشاركة واسعة من مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وأئمة وخطباء المساجد.

وذلك برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبإشراف الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان .

34 مكتب تحفيظ يشارك بـ620 طفلاً وطفلة

تشهد الفعاليات مشاركة 34 مكتباً من مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، بمشاركة 620 طفلاً وطفلة، وبإشراف 34 محفظاً، بما يعكس الاهتمام بتحفيظ كتاب الله الكريم وتنشئة الأجيال على القيم الدينية والأخلاقية.

مقرأتان نموذجيتان بمشاركة 15 عضواً



كما تشارك فى فعاليات اليوم العالمى مقرأتان نموذجيتان بمساجد أسوان، بمشاركة 15 عضواً، فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر ثقافة تدبر وتلاوة القرآن الكريم وتعزيز الدور الدعوى للمساجد.

أكثر من 600 إمام وخطيب يتدارسون القرآن الكريم بمساجد أسوان

وفى إطار التضامن مع فعاليات اليوم العالمى لسرد القرآن الكريم، يشارك أكثر من 600 إمام وخطيب من أئمة ودعاة محافظة أسوان فى تدارس القرآن الكريم بمساجد المحافظة، بما يجسد مكانة كتاب الله فى نفوس أبناء وأئمة أسوان ، ويؤكد دور المساجد فى نشر الوسطية والاعتدال والقيم الإنسانية السامية .

تؤكد محافظة أسوان دعمها المستمر للأنشطة والفعاليات الدينية التى تسهم فى نشر القيم القرآنية وتعزيز الوعى الدينى المستنير ، وتشجيع النشء والشباب على حفظ وتلاوة وتدبر كتاب الله، بالتنسيق مع المؤسسات الدينية بما يدعم بناء الإنسان وترسيخ القيم والأخلاق فى المجتمع.