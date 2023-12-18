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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة مهنئا السيسي: نتيجة الانتخابات تدل على وعي شعب مصر بأهمية المرحلة

صدى البلد

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.


وقال القصير إن نتيجة الانتخابات، ونسبة المشاركة فيها تدل على إدراك ووعي شعب مصر العظيم بأهمية المرحلة وإدراكه للمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن وأهمية اختيار رئيساً للفترة القادمة قادراً على تحقيق طموحاته في العبور بالوطن إلى بر الأمان متسلحين في هذا الاختيار بالإنجازات التي تحققت على أرض الوقع خلال العشر سنوات الماضية في كافة المجالات وشملت كل أطياف المجتمع، فضلا عن وضع الدولة المصرية في مكانتها التي تستحقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أصبحت من الدول المحورية ذات المرجعية في كل القضايا الإقليمية والدولية.

نكرر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد ثقة شعب مصر العظيم في اختياره رئيساً للجمهورية الجديدة لمدة ست سنوات قادمة، في مشهد حضاري رائع وممارسة سياسية محترمة وهادفة تليق بالملحمة الديمقراطية التي صنعها شعب مصر العظيم.

 

ووجه "القصير" الشكر إلى فلاحي ومزارعى مصر الذين لبوا نداء المشاركة في الانتخابات الرئاسية وسطروا مشهدا وطنيا وحضاريا رائعا.

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