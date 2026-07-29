خالد عكاشة: زيارة نتنياهو إلى واشنطن اختبار حقيقي لتراجع الدعم الأمريكي لتل أبيب

علق العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، على المشهد السياسي في إسرائيل، مؤكدًا أن الانتخابات الإسرائيلية تأتي في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة للقيادتين الإسرائيلية والأمريكية، في ظل تطورات إقليمية متسارعة وتراجع مستويات التأييد لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقال "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، إن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن تعد من أخطر وأهم الزيارات التي يجريها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنها قد تشهد مناقشات تتعلق بقضايا مصيرية، كما تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى تراجع الدعم والتأييد الذي يحظى به داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة.

وأضاف أن نتنياهو يتوجه إلى واشنطن لاختبار طبيعة هذا الدعم، في وقت باتت فيه الإدارة الأمريكية تتعامل مع المشهد الإسرائيلي بصورة مختلفة، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه المرحلة الحالية بمفرده بعد أن تُرك لتحمل تداعيات سياساته.

وأشار إلى أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يميل بصورة متزايدة إلى دعم الجنرال جادي أيزنكوت، الذي يقدم نفسه باعتباره نموذجًا للقيادة الأكثر اتزانًا وانضباطًا والتزامًا، فضلًا عن حرصه على مخاطبة مختلف التيارات السياسية من موقع وسطي.

وأكد عكاشة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تتمكن من إثبات نجاحها أو تحقيق التقدم الذي وعدت به، وهو ما انعكس على تراجع شعبيتها، لافتًا إلى أن أيزنكوت يواصل توسيع قاعدته الانتخابية مع مرور الوقت، وقد لا يحقق تقدمًا كاسحًا على نتنياهو في الوقت الراهن، لكنه سيظل في مقدمة المنافسين ما لم يطرأ تغيير على مزاج الناخب الإسرائيلي.