بسبب أزمة بعض المراكز.. جهاز المنتخب يطلب تقليل عدد الأجانب في الدوري

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، طالب بضرورة إعادة النظر في عدد اللاعبين الأجانب بالدوري المصري، بسبب وجود نقص في بعض المراكز داخل المنتخب.

وأوضح حتحوت أن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، أكد في تصريحاته الأخيرة وجود عجز في مراكز المهاجم والظهيرين الأيمن والأيسر، مشيرًا إلى أن هذا الملف طُرح أمام أعلى المسؤولين في الدولة عقب عودة المنتخب من كأس العالم واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعثة.

وأضاف أن الجهاز الفني يرى أن تقليل عدد اللاعبين الأجانب سيساهم في منح الفرصة للاعبين المصريين، خاصة في المراكز التي يعاني منها المنتخب، لافتًا إلى أن تطبيق القرار لن يكون في الموسم المقبل، لكنه سيكون محل دراسة خلال الفترة المقبلة بناءً على طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني.