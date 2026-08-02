بعثة الإسكواش تعود إلى القاهرة بعد التتويج بلقبي الناشئين والناشئات في كندا وحصد 9 ميداليات

عادت بعثة منتخب مصر لناشئي وناشئات الإسكواش إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، قادمة من كندا، عقب مشاركتها الناجحة في بطولة العالم 2026، والتي شهدت تحقيق إنجاز جديد بحصد 9 ميداليات متنوعة، بواقع 7 ميداليات في المنافسات الفردية، إلى جانب لقبي منافسات الفرق للناشئين والناشئات.

وحظيت البعثة باستقبال رسمي من مسؤولي الاتحاد المصري للإسكواش ووزارة الشباب والرياضة، كما حرص أولياء أمور اللاعبين على استقبال الأبطال في مطار القاهرة، وسط أجواء احتفالية صاحبتها فرقة للمزمار البلدي احتفالًا بالإنجاز العالمي.

وواصل منتخب مصر للناشئين سيطرته على بطولة العالم، بعدما توج بلقب منافسات الفرق للمرة التاسعة في تاريخه، إثر فوزه في المباراة النهائية على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0.

كما نجح منتخب مصر للناشئات في الحفاظ على لقب البطولة، بعد الفوز على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0 في النهائي، ليحصد اللقب الثالث عشر في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات الفرق للناشئات، مؤكدًا استمرار الهيمنة المصرية على اللعبة عالميًا.

وعلى مستوى المنافسات الفردية، حققت البعثة المصرية حصيلة مميزة بإجمالي 7 ميداليات جاءت كالتالي:

* محمد زكريا: الميدالية الذهبية.

* آدم حول: الميدالية الفضية.

* رقية سالم: الميدالية الفضية.

* مروان عسل: الميدالية البرونزية.

* سيف الدين الرفاعي: الميدالية البرونزية.

* مليكة تيمور: الميدالية البرونزية.

* بارب سامح: الميدالية البرونزية.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار تفوق الإسكواش المصري على الساحة العالمية، بعدما جمع المنتخب بين لقبي الفرق وحصد أكبر عدد من الميداليات الفردية، ليواصل كتابة تاريخ جديد للعبة التي تفرض فيها مصر هيمنتها منذ سنوات.