في ظهوره الأول بكأس العالم .. النرويجي هالاند يتجاوز إيتو وباتيستوتا

أعلن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عن نفسه مبكراً كواحد من أقوى الهدافين على مستوى العالم، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده الافتتاحية ضد العراق في بطولة كأس العالم 2026.

وسجل هالاند هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز برباعية مقابل هدف.

وبتسجيل هالاند (25 عامًا) هدفين في أول 45 دقيقة ضد العراق، يتجاوز مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل 57 هدفاً في 51 مباراة دولية مع منتخب بلاده، اسمين لامعين، هما الكاميروني صامويل إيتو والأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، وسجل كلا اللاعبين 56 هدفاً مع منتخبي بلادهما.

كما ساهم هالاند بـ25 هدفاً في آخر 11 مباراة له مع منتخب النرويج، مواصلاً تألقه الكروي على جميع المستويات.

وبالنظر إلى معدله التهديفي الدولي البالغ 1.12 هدفاً في المباراة الواحدة، وهو أعلى من معدل كريستيانو رونالدو ولويس سواريز مجتمعين (1.11 هدفاً)، فمن الممكن أن يخطف الأضواء من الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف إذا حافظ على هذا المستوى.

أيضًا، بات هالاند أول لاعب في تاريخ منتخب النرويج ينجح في تسجيل ثنائية خلال مباراة واحدة في المونديال، ليعادل صدارة هدافي بلاده في تاريخ البطولة.