سجل هدفين.. هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج والعراق

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حصد النجم النرويجي إيرلينج هالاند جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام العراق في كأس العالم .

وحقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على منتخب العراق بنتيجة (٤-١) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب بوسطن في إطار الجولة الأولى للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك .

وتألق مهاجم مانشستر سيتي،ونجح في تسجيل هدفين للمنتخب النرويجي ،ويحصل علي جائزة افضل لاعب في المباراة.

وتصدر منتخب النرويج المجموعة التاسعة بثلاث نقاط وبفارق هدف عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني والذي حقق الانتصار امس علي السنغال ٣-١ ،وتذيل المنتخب العراقي المجموعة بدون اي رصيد من النقاط وبفارق هدف ايضا عن السنغال صاحبة المركز الثالث.