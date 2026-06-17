حصاد الجولة الأولى بالمونديال.. كيف ظهرت المنتخبات العربية في كأس العالم 2026؟

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، والتي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا ضمن ملف استضافة مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت الجولة الأولى مشاركة قوية للمنتخبات العربية، حيث نجحت بعض المنتخبات في تقديم مستويات مميزة، بينما عانى البعض الآخر من نتائج صعبة.

وافتتح منتخب المغرب مشوار العرب بمواجهة قوية أمام البرازيل، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحصد أسود الأطلس نقطة ثمينة في بداية مشوارهم.

وقدم منتخب مصر أحد أبرز العروض العربية في الجولة الأولى، بعدما ظهر بشكل قوي أمام منتخب بلجيكا على مدار شوطي المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 وسط إشادة كبيرة بأداء الفراعنة.

وفي المقابل، جاءت مشاركة تونس بشكل صعب؛ بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5، وهو ما أدى إلى رحيل المدير الفني صبري لموشي وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة نسور قرطاج.

كما تعادل منتخب قطر مع سويسرا بهدف لكل فريق، وحقق منتخب السعودية تعادلًا أمام أوروجواي بنفس النتيجة، بينما خسر العراق أمام النرويج بنتيجة 1-4، وسقط الأردن أمام النمسا 1-3، والجزائر أمام الأرجنتين 0-3.

نتائج المنتخبات العربية في الجولة الأولى من كأس العالم 2026:

قطر × سويسرا: 1-1

البرازيل × المغرب: 1-1

السويد × تونس: 5-1

بلجيكا × مصر: 1-1

السعودية × أوروجواي: 1-1

العراق × النرويج: 1-4

النمسا × الأردن: 3-1

الأرجنتين × الجزائر: 3-0

وتنتظر المنتخبات العربية مواجهات جديدة في الجولات المقبلة، بحثًا عن تعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.