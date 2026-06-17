القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس العالم 2026

يستعد منتخب البرتغال لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بتنظيم مشترك، في حدث تاريخي يشهد نظامًا جديدًا للمنافسات.

وتأتي مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبي كولومبيا وأوزبكستان، حيث يسعى المنتخب البرتغالي لتحقيق بداية قوية تعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

ويدخل منتخب البرتغال اللقاء وهو يطمح لتقديم انطلاقة مختلفة عن مشاركته السابقة في مونديال قطر 2022، والتي انتهت بخروجه من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام منتخب المغرب، الذي حقق آنذاك إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاهدة نجوم المنتخب البرتغالي في مستهل مشوارهم بالمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والكونغو

تنقل شبكة beIN Sports مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3، مع تغطية خاصة تسبق انطلاق المباراة وتتضمن التحليل الفني وكواليس المواجهة.