كوت ديفوار وألمانيا .. تعرّف على موعد المباراة وطاقم التحكيم

يستعد منتخب كوت ديفوار لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء مرتقب يسعى خلاله المنتخبان لمواصلة نتائجهما الإيجابية في البطولة.

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، ضمن التنظيم المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في حدث تاريخي يشهد نظامًا جديدًا للمنافسات.

ومن المقرر أن تقام مباراة كوت ديفوار وألمانيا يوم السبت المقبل، حيث تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا في الجولة الأولى على منتخب الإكوادور بهدف دون رد، بينما استهل المنتخب الألماني مشواره بانتصار كاسح على كوراساو بنتيجة 7-1، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على صدارة المجموعة.

طاقم تحكيم المباراة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم من باراجواي، بقيادة الحكم خوان جابرييل بينيتيز حكمًا للساحة، ويعاونه كل من إدوارد كاردوزو مساعدًا أول، وميليشاديز سالديفار مساعدًا ثانيًا.

كما تم تعيين الحكم السعودي خالد الطريس حكمًا رابعًا، فيما يتولى مواطنه محمد البكري مهام الحكم المساعد الاحتياطي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في حسابات التأهل، حيث يسعى كل من كوت ديفوار وألمانيا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في العبور إلى الدور التالي من منافسات كأس العالم 2026.