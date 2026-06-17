ديفيد ألابا: حققنا ما كنا نريده أمام الأردن وهو الظهور بقوة في ضربة البداية

أعرب ديفيد ألابا، مدافع نادى ريال مدريد الإسبانى ومنتخب النمسا عن سعادته بفوز منتخب بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة بمونديال كأس العالم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك فى الفترة ما بين 11 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة العاشرة بمونديال كأس العالم منتخبات النمسا والجزائر والأردن والأرجنتين.



وقال ديفيد ألابا فى تصريحات للموقع الرسمى للإتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، حققنا ما كنا نريده أمام الأردن وهو الظهور بقوة فى ضربة البداية.

وواصل: نتطلع إلى الوصول إلى أبعد نقطة فى المونديال.

وختم تصريحاته قائلاً: سوف نبدأ الاستعداد لمواجهة الأرجنتين بداية من الغد.