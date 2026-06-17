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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انضمامه إللى ريال مدريد.. بيرناردو سيلفا في أرقام مذهلة.. صناعة المجد عبر 3 دوريات كبرى

بيرناردو سيلفا
بيرناردو سيلفا
إسراء أشرف

يُعد النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط في كرة القدم الأوروبية خلال العقد الأخير، بعدما قدم مسيرة حافلة بالأرقام المميزة مع مختلف الأندية التي لعب لها حتى الآن، والتي تمتد لما يقرب من 750 مباراة رسمية.

وبدأ سيلفا مسيرته مع بنفيكا البرتغالي، حيث شارك في 3 مباريات فقط مع الفريق الأول، إلى جانب 38 مباراة مع فرق الشباب، سجل خلالها 7 أهداف.

وانتقل بعدها إلى موناكو الفرنسي، ليخوض تجربة بارزة شارك خلالها في 147 مباراة، أحرز فيها 28 هدفًا، وصنع 19 هدفًا لزملائه، قبل أن يبدأ المرحلة الأهم في مسيرته بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخلال فترته مع مانشستر سيتي، أصبح سيلفا أحد الركائز الأساسية في الفريق، حيث شارك في نحو 460 مباراة، سجل خلالها 76 هدفًا، وقدم 77 تمريرة حاسمة، ليؤثر بشكل مباشر في عدد كبير من إنجازات النادي.

وعلى مستوى الألقاب، يمتلك برناردو سيلفا سجلًا حافلًا يتضمن 24 بطولة، أبرزها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية 4 مرات، إلى جانب التتويج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، إضافة إلى ألقاب محلية مع بنفيكا وموناكو، ولقبين في دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال.

وبهذه الأرقام، يواصل برناردو سيلفا ترسيخ مكانته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، بفضل ثبات مستواه وتعدد أدواره داخل الملعب.

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