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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام وإبراهيم حسن: أشرف عبد العزيز مفوض منا مسبقا بالتحرك قانونيا ضد أي إساءات وتركيزنا الكامل مع المنتخب

التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن
التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن
علا محمد

أصدر التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر بيانا رسميًا أوضحا فيه موقفهما من الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من جانبهما في الساعات الماضية تجاه رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، بسبب ما بدر من الأخير من تصريحات تجاههما.

وأكد التوأم في بيانهما الذي تم نشره عبر حسابهما الرسمي على فيسبوك، أن كامل تركيزهما في الوقت الحالي مع منتخب مصر خلال مشاركته ببطولة كأس العالم 2026.

وأوضح التوأم حسام وإبراهيم حسن في بيانهما إلى أن ممثلهما القانوني المحامي أشرف عبد العزيز مفوض منهما مسبقا باتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه أي تجاوزات يصدر تجاههما.

وجاء البيان الصادر من حسام وإبراهيم حسن كالتالي:

يؤكد مسؤولو صفحة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، أن كل ما يقوم به المستشار أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني للثنائي، يأتي في إطار طبيعة عمله وبناءً على تكليف رسمي سابق منهما ومستمر التفويض.

ويملك أشرف عبد العزيز ومكتبه الصلاحية الكاملة لاتخاذ كل ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية في حال حدوث أي إساءة أو تجاوز من أي شخص أو جهة تجاه التوأم، وذلك حفاظًا على حقوقهما وحماية لهما من أي تجاوزات وكل الشكر لسيادته علي المتابعة الدائمة.

ونؤكد أن جميع التحركات القانونية تتم وفقًا لهذا التكليف وبمعرفة المستشار القانوني، بعيدًا تمامًا عن الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن، خاصة أنهما يركزان حاليًا مع منتخب مصر خلال المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وأن أشرف عبد العزيز دائم المتابعة ويؤدي عمله.

ويجدد مسؤولو الصفحة تأكيد أن الإجراءات الحالية تأتي استنادًا إلى التفويض السابق لأشرف عبد العزيز، وفي إطار مهام عمله القانونية.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر منتخب مصر

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