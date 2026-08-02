إصابة عنصرين من الجيش اللبناني ومدنيين باستهداف مسيّرة إسرائيلية في صربين

أُصيب عنصران من الجيش اللبناني وعدد من المدنيين، إثر إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاه سيارة مدنية كانت تؤازرها آلية للجيش اللبناني عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جتوبي لبنان ما أدى إلى وقوع الإصابات.
وفي سياق التصعيد الميداني، أقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ تفجير عنيف في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون، سُمعت أصداؤه في المناطق المجاورة، وسط استمرار التوتر على طول الحدود الجنوبية.
وفي وقت لاحق، أفادت الأنباء بأن الدوي الذي سُمع في بلدة صربين لم يكن ناجماً عن اعتداء جديد، بل عن انفجار من مخلفات الحرب، مؤكدة عدم تسجيل أي حدث أمني أو وقوع إصابات جراء هذا الانفجار.