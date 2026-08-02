قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العملاق البلجيكي يقترب من أمريكا.. أتلانتا يونايتد يفتح باب المفاوضات مع لوكاكو
اطلاق خدمة سداد الفواتير للمصريين بالخارج عبر تطبيق "سهل"
بمكالمة فيديو مع لطيفة.. توو ليت يعلق على أزمة اتهامه بسرقة لحن
أزمة إنفانتينو تتفاقم.. يويفا والكونكاكاف يدرسان سحب الدعم ورحيله عن رئاسة فيفا
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز يحتفلان بزفافهما السبت في ماديرا | تفاصيل
وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بورفؤاد ببورسعيد
مفاجأة بشأن مصطفى شوبير.. استفسار أوروبي والأهلي يرفض التنازل عن حارسه
التعليم والاقتصاد على مائدة البرلمان.. مطالب بحماية الطلاب وحسم أزمة معلمي الحصة
رقم قياسي جديد للسباحة المصرية.. أحمد إسماعيل يسجل أسرع زمن في تاريخ 100 متر صدر
شوقى غريب لـ صدى البلد: سنتابع ملف مزدوجي الجنسية ومسابقة 2007 لم يتم إلعائها
تشييع جثمان والدة محمد شبانة إلى مثواها الأخير من الشيخ زايد | شاهد
الدول السبع في أوبك بلس تعدل مستويات إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة عنصرين من الجيش اللبناني ومدنيين باستهداف مسيّرة إسرائيلية في صربين

مسيّرة إسرائيلية
مسيّرة إسرائيلية
أ ش أ

أُصيب عنصران من الجيش اللبناني وعدد من المدنيين، إثر إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاه سيارة مدنية كانت تؤازرها آلية للجيش اللبناني عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل جتوبي لبنان ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وفي سياق التصعيد الميداني، أقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ تفجير عنيف في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون، سُمعت أصداؤه في المناطق المجاورة، وسط استمرار التوتر على طول الحدود الجنوبية.

وفي وقت لاحق، أفادت الأنباء بأن الدوي الذي سُمع في بلدة صربين لم يكن ناجماً عن اعتداء جديد، بل عن انفجار من مخلفات الحرب، مؤكدة عدم تسجيل أي حدث أمني أو وقوع إصابات جراء هذا الانفجار.

الجيش اللبناني التصعيد الميداني الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

اكاديمية الشرطة

شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026.. تعرّف عليها

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على كلب بالضرب بالجيزة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على منزل جارته بالقاهرة

متهم

كتب خارجية بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة

بالصور

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد