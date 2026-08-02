ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73356 شهيدا

أعلنت الصحة بقطاع غزة، اليوم "الأحد" ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73356 شهيدا، و174185 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 شهداء، أحدهما متأثرا بجروحه، إضافة إلى 23 مصابا، مضيفة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1230، والإصابات إلى 4076، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.