لأول مرة.. هنجاريا تغلق محطتها النووية بسبب موجة الحر

أعلن رئيس الوزراء الهنجاري بيتر ماجار اليوم، الأحد، إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد، بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عاما.



ويمثل القرار أحدث تطور في أزمة الطاقة التي تسببت فيها موجات الجفاف الطويلة والحر الشديد التي تضرب أوروبا.

وتوفر المحطة الواقعة في مدينة باكش جنوب بودابست، نحو ثلث احتياجات المجر من الكهرباء.

وتعتمد المحطة على مياه نهر الدانوب لتبريد مفاعلاتها، إلا أن منسوب النهر انخفض إلى مستويات قياسية بسبب تراجع معدلات هطول الأمطار وتوالي موجات الحر منذ مايو.

وكانت الشركة المشغلة لمحطة باكش النووية حذرت قبل يومين من أن استمرار تراجع منسوب مياه النهر قد يضطرها لوقف تشغيل المحطة بالكامل بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهنجارية (هونجارومت) أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، على أن تبلغ 42 درجة مئوية الخميس، وهو مستوى يعادل الرقم القياسي الوطني المسجل في وقت سابق من هذا الصيف.