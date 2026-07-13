الكويت تدين عدوان إيران على مراكز حدودية واستهداف فصائل عراقية لقنصليتها في البصرة

أدانت وزارة الخارجية الكويتية بأشد العبارات العدوان الآثم الذي تشنه إيران وفصائل عراقية موالية لها بالعراق على دولة الكويت، مستنكرة استهداف عدد من المراكز الحدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت؛ مما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية، بالإضافة إلى استهداف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة.

ووصفت الخارجية الكويتية استمرار العدوان الذي تشنه إيران ووكلائها في العراق بأنه "انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وتهديد خطير لأمن وسلامة مواطني دولة الكويت والمقيمين على أرضها، وتحد سافر للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتقويض غير مسئول للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها".

وشددت على حق دولة الكويت الأصيل في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات كفيلة بصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأُمم المتحدة.

واعتبرت استمرار الاعتداءات التي تستهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، "انتهاك غير مقبول لحرمة القنصلية، وتقويض لجهود الحكومة العراقية الرامية للوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، لا سيما المادة (31) التي تُلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها".

ولفتت وزارة الخارجية الكويتية إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمحاولة التصدي لهذه الاعتداءات، فإن وزارة الخارجية تؤكد ضرورة اتخاذ حكومة بغداد إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الأعمال العدائية، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ التدابير الكفيلة بصون حرمة بعثات دولة الكويت الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى جمهورية العراق وضمان أمن وسلامة العاملين فيها.