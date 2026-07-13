المفوضية الأوروبية تعين ممثلا خاصا لها في قبرص

عينت المفوضية الأوروبية، رافاييل فيتو نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التماسك والإصلاحات، ممثلا خاصا لها في قبرص.

وأشارت المفوضية - في بيان، اليوم /الاثنين/ - أن فيتو بمنصبه الجديد سيساهم في عملية التسوية في قبرص ضمن إطار الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة إلى قبرص ماريا أنجيلا هولجين كوييار.

وقال البيان "يعكس هذا التعيين التزام المفوضية الراسخ بإعادة توحيد قبرص، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وفعالة وقابلة للتطبيق، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يتماشى مع مبادئ وقيم وتشريعات الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "سيتواصل نائب الرئيس التنفيذي فيتو مع جميع الأطراف المعنية والمتحاورين لتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات ودعم التوصل إلى حل شامل ودائم، بما في ذلك بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية والمتحاورين".