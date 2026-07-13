تراجع مؤشر بورصة عمان 0.47%.. والتداولات تسجل 13.6 مليون دينار

تراجع المؤشر العام لبورصة عمّان في ختام تعاملات، اليوم /الاثنين/، بنسبة 0.47% ليغلق عند 3873 نقطة، وسط تداولات إجمالية بلغت 13.6 مليون دينار نحو 19.2 مليون دولار، عبر تداول 6.5 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 4805 عقود.

وجاء تراجع المؤشر مدفوعًا بانخفاض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.02%، إلى جانب تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.26%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.20%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، أغلقت أسهم 97 شركة على التداول، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 27 شركة أخرى، بينما استقرت باقي الأسهم دون تغيير.