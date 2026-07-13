بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم "الاثنين"، على تباين مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 3.16 نقطة بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 8679.20 نقطة، إذ جرى تداول نحو 406 ملايين سهم عبر 23 ألفا و523 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 84.9 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 23.64 نقطة بما نسبته 0.27% ليصل إلى مستوى 8861.69 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 237 مليون سهم من خلال 13 ألفا و929 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 37.3 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 9.02 نقطة بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 9090.81 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 168 مليون سهم عبر 9594 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 47.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 1.58 نقطة بما نسبته 0.02% ليصل إلى مستوى 10166.09 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 198 مليون سهم عبر 9191 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 31 مليون دينار كويتي.