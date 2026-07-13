محمود طاهر وكريم الشحات يوقعان أول عقود احتراف مع الاتحاد السكندري

وقّع ثنائي ناشئي الاتحاد السكندري مواليد 2009، محمود طاهر وكريم الشحات، أول عقود احتراف لهما مع النادي، بعد المستويات المميزة التي قدماها مع فريق الناشئين.

تأتي هذه الخطوة لتكون بداية مرحلة جديدة في مشوارهما الكروي داخل صفوف زعيم الثغر، وسط طموحات كبيرة بمواصلة التطور وحجز مكان بين صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

انهي مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع أربعة لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بناء على رغبة وموافقة المدير الفني الكابتن حمزة الجمل.

وجاءت الصفقات الجديدة كالتالي:

• أحمد حمدى : صانع ألعاب الزمالك السابق ، بعقد يمتد لثلاث مواسم

• محمد مصطفى ميدو : مدافع سموحة السابق ، بعقد يمتد لثلاث مواسم .

• أحمد العربى : حارس مرمى غزل المحلة السابق ، بعقد يمتد لثلاث مواسم.

• أحمد السيد: لاعب وسط مهاجم طنطا السابق ، بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

وأكد مجلس الإدارة أن هذه التعاقدات تأتى فى إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق، وتلبية رؤية المدير الفني الكابتن حمزة الجمل، استعداداً للموسم الجديد.