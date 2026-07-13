شوبير: الاتجاه يميل لمدرب وطني لقيادة المنتخب الأولمبي.. وضيق الوقت يهدد الاستعداد للتصفيات

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن اتحاد الكرة يسابق الزمن لحسم ملف المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا متزايدًا للاعتماد على مدرب وطني بدلًا من الأجنبي.

اتحاد الكرة

وقال شوبير: "إحنا عايزين مدير فني للمنتخب الأولمبي، كان في كلام على أن المنتخب هيتولى تدريبه مدرب أجنبي، لكن بعد النجاح اللي حصل مع كابتن حسام حسن ومنتخب الناشئين مع كابتن حسين عبد اللطيف، بقى عندنا توجه ناحية المدرب الوطني".

وأضاف أن الوقت لا يصب في مصلحة المنتخب، موضحًا أن التصفيات الأولمبية ستنطلق في أكتوبر المقبل، مؤكدًا: "أعتقد دي أكتر مرة اتأخرنا فيها في بدء الإعداد لتصفيات أولمبية".