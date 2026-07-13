السيطرة على حريق أعلى منزل في شبرا الخيمة .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح أحد المنازل في شارع عبد الهادي صالح المتفرع من شارع أبو الخير بمنطقة دمنهور - شبرا، التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح أحد المنازل بالعنوان المشار إليه.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وجرت أعمال المتابعة بالتنسيق مع رئاسة حي غرب شبرا الخيمة، وبمساندة الأهالي، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وناشدت رئاسة حي غرب شبرا الخيمة، المواطنين، بضرورة الحفاظ على نظافة أسطح العقارات وإزالة المخلفات والمواد القابلة للاشتعال، تجنبا لتكرار مثل هذه الحوادث مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.