من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية .. إشادة برلمانية بعمق العلاقات المصرية الإماراتية

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ويؤكد استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية، مشددين على أن الشراكة بين القاهرة وأبوظبي أصبحت ركيزة أساسية لدعم الأمن القومي العربي وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد استمرار التنسيق والتشاور بين القيادتين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.

متانة الشراكة المصرية الإماراتية ويعزز استقرار المنطقة

وأضاف ممدوح أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل أحد أبرز نماذج الشراكة العربية الناجحة، بعدما شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وهو ما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، ووحدة الرؤية تجاه العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

معالجة الأزمات الإقليمية بعيدًا عن التصعيد

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي أصبح أحد أهم دعائم الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، في ضوء توافق البلدين حول دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وصون الأمن القومي العربي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية بعيدًا عن التصعيد.

وأوضح أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز أهمية استمرار التشاور بين القيادتين لتوحيد المواقف والرؤى، ودعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد أحمد خالد ممدوح أن العلاقات المصرية الإماراتية لم تعد تقتصر على التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بل أصبحت تمثل شراكة استراتيجية مؤثرة في دعم العمل العربي المشترك، من خلال تبني رؤى وسياسات تسهم في تعزيز الاستقرار، ودفع مسيرة التنمية، وترسيخ التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

خدم المصالح العربية

وأضاف أن التنسيق الوثيق بين البلدين يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، ويؤكد حرص القيادتين على تعزيز العمل الجماعي بما يخدم المصالح العربية، ويحافظ على استقرار المنطقة ويعزز فرص التنمية المستدامة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن قوة العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية، لما تقوم عليه من ثقة متبادلة، وإرادة سياسية صلبة، ورؤية موحدة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات.

دعم الأمن القومي العربي

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن القومي العربي، وتجسد نموذجًا متكاملًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على وحدة الرؤية وتطابق المواقف تجاه القضايا الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع جهود التنمية في المنطقة.

وقالت العسيلي إن ما تشهده العلاقات بين القاهرة وأبوظبي من تطور مستمر يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة ويخدم تطلعات الشعبين.

وأضافت أن الشراكة المصرية الإماراتية أصبحت نموذجًا عربيًا يحتذى به في التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر والمشروعات المشتركة يؤكدان الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، ويدعمان جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن التنسيق السياسي بين مصر والإمارات يلعب دورًا محوريًا في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، من خلال تبني مواقف متوازنة تدعم الحلول السياسية، وتحافظ على وحدة الدول الوطنية، وترفض التدخلات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت أن البلدين يتبنيان رؤية مشتركة تقوم على دعم السلام العادل والشامل، وترسيخ قيم الحوار والتعاون، باعتبارهما السبيل الأمثل لتسوية النزاعات، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على مقدرات الشعوب العربية.

وأشادت النائبة نجلاء العسيلي بحرص القيادة السياسية في مصر والإمارات على استمرار التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأكدت أن اللقاء الأخوي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يعكس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ويجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة العربية القائمة على الثقة المتبادلة، ووحدة المصير، وتطابق الرؤى تجاه قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضافت أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجًا رائدًا في التعاون العربي، وقوة دافعة لتحقيق التنمية والاستقرار، بما يعزز مكانة البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، ويخدم مصالح الأمة العربية في ظل التحديات الراهنة.

وأكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة العلمين، يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويؤكد استمرار التنسيق والتشاور بين القيادتين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال النائب محمود حسين طاهر إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا راسخًا للشراكة العربية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن اللقاء يجسد حرص البلدين على مواصلة العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن تأكيد الرئيسين على استمرار التشاور والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصًا على دعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات وتجنب التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وهو ما يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين في الارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم استقرار المنطقة.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين مصر والإمارات يمثل ركيزة أساسية لدعم العمل العربي المشترك، وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من رؤية مشتركة تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

