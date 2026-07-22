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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بافتا تُحدّث قواعد التصويت وتوسّع القوائم الطويلة لتعزيز عدالة المنافسة

بافتا تُحدّث قواعد التصويت وتوسّع القوائم الطويلة لتعزيز عدالة المنافسة
بافتا تُحدّث قواعد التصويت وتوسّع القوائم الطويلة لتعزيز عدالة المنافسة
أ ش أ

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (BAFTA) عن حزمة جديدة من التعديلات على قواعد التصويت والاختيار لجوائزها السينمائية، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التقييم، وتعزيز الشفافية، ومنح فرص أكبر للأفلام المتنافسة للوصول إلى مراحل الترشيح، وتأتي هذه التغييرات ضمن المراجعة السنوية التي تجريها الأكاديمية لقواعد الجوائز بما يتماشى مع تطورات صناعة السينما.

ومن أبرز التعديلات، توسيع القوائم الطويلة في عدد من الفئات الرئيسية، بما يمنح عدداً أكبر من الأفلام فرصة الظهور في المرحلة الأولى من المنافسة قبل إعلان الترشيحات النهائية. كما أجرت بافتا تعديلات على آليات التصويت داخل الفصول المهنية، بحيث تتولى اللجان المتخصصة دوراً أكبر في تحديد القوائم الطويلة والمرشحين النهائيين، بينما يستمر جميع أعضاء الأكاديمية في اختيار الفائزين في الجولة الأخيرة من التصويت.

وشملت التحديثات أيضاً استمرار العمل بنظام النقاط لتحديد أهلية المشاركة في فئة أفضل فيلم بريطاني، مع إجراء تحسينات على المعايير لضمان ارتباط أوثق بالإنتاج البريطاني، إلى جانب تحديثات على قواعد فئة الأفلام الوثائقية وآليات التصويت الخاصة بها. كما حافظت الأكاديمية على عدد من الإصلاحات التي أُقرت خلال السنوات الماضية لتعزيز التنوع والتمثيل داخل عملية الاختيار، مع إدخال تعديلات تنظيمية تعكس الخبرة المكتسبة من تطبيق تلك السياسات.

وأكدت بافتا أن هذه التغييرات تأتي في إطار سعيها المستمر إلى توفير عملية تصويت أكثر عدلاً وشفافية، وتشجيع أعضاء الأكاديمية على مشاهدة أكبر عدد ممكن من الأفلام قبل الإدلاء بأصواتهم، بما يضمن منافسة أكثر توازناً بين الإنتاجات المختلفة، بغض النظر عن حجم حملاتها التسويقية أو ميزانياتها.

الأكاديمية البريطانية لفنون السينما التلفزيون BAFTA حزمة جديدة من التعديلات قواعد التصويت

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