وزيرالدولة اللبنانى : التنسيق بين دبلوماسية عون وانتشار الجيش في زوطر الغربية يؤكد نجاح الخيار اللبناني

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللبنانى كمال شحادة أن هناك تنسيقا كاملا بين التحرك الدبلوماسي الذي قاده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين انتشار الجيش اللبناني على الأرض، معتبراً أن ذلك يجسد نجاح الخيار اللبناني القائم على الدبلوماسية.

وأوضح شحادة، في مقابلة تلفزيونية، أن لقاء عون وترامب تناول ملفات بسط سلطة الدولة، والانسحاب الإسرائيلي، ودعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، إضافة إلى ملف السلاح غير الشرعي، مشيراً إلى أن الرئيس عون عرض أمام الرئيس الأمريكي خطة واضحة لمعالجة ملف سلاح "حزب الله"، وسعى إلى الحصول على دعم واشنطن للموقف اللبناني.

ولفت إلى أن هذا الدعم بدأ يترجم عملياً من خلال دخول الجيش اللبناني إلى المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية شمال الليطاني، وبدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح شمال الليطاني وجنوبه، مؤكداً أن الغالبية تؤيد المسار الدبلوماسي الذي تعتمده الدولة اللبنانية، وأنه لا يوجد أي طرف قادر على عرقلة المسار السياسي والاقتصادي للدولة.

ورأى شحادة أن ما تحقق يؤكد نجاح لبنان في فصل مساره الداخلي عن التطورات الإقليمية، بعدما رفض ربط مصيره بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية، وتمكن من انتزاع دعم أميركي للمقاربة اللبنانية القائمة على وقف إطلاق النار وتفعيل آليات الحل عبر الدبلوماسية.

كما شدد على ثقته بقدرة الجيش اللبناني على الانتشار وتنفيذ المهام الموكلة إليه، في ظل توافر الإرادة السياسية والقرار الواضح لدى رئيس الجمهورية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار في المناطق التجريبية ستكون كلفتها باهظة على لبنان والجنوب، وأن قيادة الجيش لن تسمح بذلك.