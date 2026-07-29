كينيا .. مقتل 5 من أفراد الأمن باشتباك مع مسلحين من حركة الشباب في مقاطعة مانديرا

أعلنت السلطات الكينية مقتل 5 من أفراد الأمن باشتباك مع مسلحين من حركة الشباب في مقاطعة مانديرا بالقرب من الحدود الصومالية.

وفي وقت لاحق ؛ نجحت الشرطة الكينية، في إحباط هجوم نفذه مسلحون يُشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب على معسكر أمني في مقاطعة مانديرا شمال شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع الصومال.

وذكرت الشرطة أن عدداً غير محدد من المهاجمين استهدفوا ، معسكر “فينو” الأمني، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن وتتمكن من صدهم وإفشال الهجوم.

وأسفر الهجوم عن إصابة تلميذ بعيار ناري في البطن، نُقل على إثره إلى المستشفى، حيث وصفت السلطات حالته بالمستقرة.

وأعلنت قوات الأمن إطلاق عملية تمشيط واسعة في المنطقة لتعقب المهاجمين وتعزيز الإجراءات الأمنية.

فيما أفاد سكان محليون بأن الهجوم بدأ بين الساعة السادسة والسابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

كما أشارت التقارير إلى وقوع هجوم مماثل في منطقة مجاورة بعد نحو ساعة، تخللته اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية.