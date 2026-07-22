كينيا تتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل

قال كريس كيبتو، السكرتير الرئيسي في وزارة المالية الكينية، اليوم /الأربعاء/، إن كينيا تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الممتدة من يوليو 2027 إلى يونيو 2028.

وكان وزير المالية الكيني جون مبادي قد قال في يونيو الماضي إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، بحسب ما أوردته صحيفة "كينيا تايمز" المحلية.

وقال كيبتو - خلال اجتماع لإطلاق جلسات الاستماع العامة الخاصة بموازنة 2027-2028 - إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.1% في عام 2027، وبنسبة 5.2% في عام 2028، مقارنة بتقديرات تشير إلى نمو قدره 5.0% خلال العام الجاري.

وخلال يونيو، كانت وزارة المالية الكينية قد توقعت أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في عام 2027، وعادة ما تُعرض الموازنة العامة على البرلمان في يونيو، إلا أن موازنة العام المقبل ستُقدم في موعد أبكر من المعتاد بسبب الانتخابات المقررة في أغسطس.