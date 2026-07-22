بإطلالة صيفية.. مي عز الدين تخطف الأنظار بالأسود على البحر

خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار بإطلالة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ظهرت مي في الصورة وهي تجلس على كنبة بيضاء في أجواء صيفية على البحر، واختارت اللون الأسود بالكامل.

ارتدت فستان أسود ونسقت معه كارديجان شيفون شفاف واسع، مع نظارة شمس سوداء صغيرة أكملت اللوك.



كما اختارت مي عز الدين، تسريحة ناعمة لشعرها الأسود لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عز الدين، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عز الدين